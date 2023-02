Un collectif œuvre pour les droits des personnes en situation de handicap

Théâtre : la Compagnie Un Zèbre sur le Toit

Un Zèbre sur le Toit est une compagnie de théâtre originaire de Reims. Créée en 2018 elle oriente ses créations sur l’absurde et l’onirisme. Leur but : faire voyager l’art dramatique en tout lieux et sous toutes ses formes, avec un large panel de théâtralités. Témoignages.