Un concert d'artistes issus de N’oubliez pas les paroles, Star Académy, Nouvelle Star...

Les pieds dans l'Aube, blog et podcast

Des blogueuses passionnées de radio et de réseaux sociaux ont lancé le podcast "Les Pieds dans l'Aube", qui vise à rencontrer des champenois et champenoises inspirants. Leurs chroniques mêlent humour et poésie. Un amour pour notre région et ses habitants qu'elles viennent nous raconter...