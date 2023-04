Une soirée qui fédère les différents savoir-faire en Champagne

Ils sont passionnés par l’histoire du champagne, étudient tout le savoir-faire, de la parcelle aux flacons, et participent à sa renommée. Rassemblés en association, ils mettent l'humain et la convivialité au cœur de leurs initiatives. Témoignages.

Le Champagne rosé représente 10% des ventes de l'appellation, mais n'est pas toujours suffisamment mis en valeur. Par des accords mets et vins l’association Mes 20 bulles vise à mettre en avant "l'humain" qui fait la renommée de la champagn" et la diversité de styles du Champagne rosé, via une expérience originale.

Mettre en lumière la diversité des savoir-faire en Champagne

Dans cette émisison à écouter sur cette page, Olivier Cattiaux reçoit

Edyta Fedorowicz, co-organisatrice de la soirée " Champagne à Rosé "

Jean-Christophe Mirande de l'Atelier M , qui a trouvé les accords parfaits.

Manon Mignon, responsable œnotourisme au sein du Champagne Charles Mignon

La soirée aura lieu le 6 avril 2023 à Aÿ (Marne). Un parcours ludique de dégustation, tout en visitant Pressoria , centre expérientiel du champagne. 6 ateliers gourmands : apéritif, terre, mer, fromage, dessert et chocolat. À chaque atelier, le champagne d’un viticulteur champenois sera accompagné de mets d’un artisan local, se valorisant mutuellement. Départ toutes les 30 minutes de 17h30 à 22h30. 39 euros par personne. Réservation obligatoire.

La soirée Champagne à Rosé © Radio France

Page facebook de l'évènement

Réserver vos places pour la soirée du 06 avril 2023

L'intégralité de l'émission à écouter sur cette page