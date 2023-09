10h-11h Une heure avec... Amy London

Prof d'anglais à Nancy, elle décide il y a 3ans de quitter la cité ducale après un divorce et découvre le stand up à Marseille, sa ville d'adoption. Aujourd'hui elle joue aux coté de Manu Payet et Gad Elmaleh. Portait d'une battante qui a conquis les rires des plus grands.

Amy London de passage dans les studios de France Bleu Lorraine © Radio France - Damien Colombo