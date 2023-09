10h-11h Une heure avec... Stéphane "Charli" Chopat

Auteur, compositeur, interprête, illustrateur, directeur de publication, découvrez le parcours de ce Nancéo-vosgien boulémique d'art, d'histoire et de joie de vivre.

Bien qu'il soit né à Nancy, à la maternité Adolf Pinard, comme il aime le rappeler, Stéphane Chopat se décrit comme un vosgien passionné par ce département et son histoire. Bien avant la musique et la direction de magazine, son premier amour est le dessin.

Mais pas question d'en faire un métier, sa passion, la vraie, la grande, ce sera la musique. Passionné par la pop des années 80 et Queen, il lui viendra même l'envie de créé un opéra rock.

Charly Chopat - Fanny Donetti

Passé par le conservatoire du Musique de Nancy, il va décortiquer les sons, les accords et les partitions pour qu'aucune note, aucune nuance ne lui soit inconnu. Charly Chopat est né!

C'est pendant ces années-là, qu'un copain de promo lui suggérera de se lancer dans le dessin. Et c'est là que les histoires de Claude Vanony, son idole d'enfance, deviendront le sujet d'une bande dessinée qu'il va lui-même illustrer.

Cet amoureux de tout partage avec son papa, jamais très loin de lui, la passion de l'histoire. Et finalement, pourquoi ne pas raconter l'histoire des Vosges et de ses communes, dans un magazine? Et les petites histoires de Claude Vanony? Et l'histoire de lorrains d'exceptions? C'est comme cela qu'est né le magazine Causons-en!

Entrez dans "Optimus Mundus"

Aujourd'hui c'est dans son monde virtuel, un univers graphique, Steam Punk, et coloré surfant sur le metavers, que Charly Chopat et son avatar prennent place, aux cotés de son piano holographique!

Son "Optimus Mundus", son monde parfait, sert aujourd'hui de décors pour vous faire découvrir son univers, sa passion mais aussi et surtout son tout nouvel album, porté par le single "Laissez moi rêver".

Charli Chopat - Laissez-moi rêver

Après « Le constat », sorti en 2005, « Mon Pote Révolutionnaire », en 2009, le très intimiste « Emmène-moi », en 2012 et Homo Erectus en 2021, un cinquième opus sortira prochainement.

Il a invité Damien Colombo dans son "Optimus Mundus", partez les retrouver pour vivre et revivre la grand aventure de Charli Chopat!