Aidez votre enfant à exprimer ses émotions

Vous souhaitez plus de calme à la maison et que votre enfant ait davantage confiance en lui ? Alors ce coffret est fait pour vous ! Parce qu’il faut bien le reconnaître, il est parfois difficile de ne pas se laisser gagner par les ressentis de son enfant. Alors, avant que cela n’explose, Noémie de Saint-Sernin propose les Animotions ! Grâce à ce coffret très ludique, votre enfant pourra nommer, partager ses émotions et désamorcer celles qui le submergent. À découvrir à l’intérieur : 59 cartes Animotions pour exprimer ses ressentis et 1 livre d’accompagnement en couleurs avec des idées d’activités et 14 histoires.

On en parle avec Noémie de Saint-Sernin, l'auteure du coffret.

Le podcast Mythes & Légendes Saison 2

Adaptée des ouvrages édités par Quelle Histoire, la série audio Mythes & Légendes permet de découvrir les mythologies du monde entier, par l’intermédiaire d’épisodes courts et didactiques. Un peu plus d’un an après la mise en ligne du premier épisode, la série de podcasts à succès vous propose une saison 2, à écouter gratuitement et en exclusivité sur Spotify. Composée de 22 épisodes, une deuxième saison de Mythes & Légendes est diffusée en exclusivité et gratuitement sur Spotify et couvre des thèmes variés : des histoires de monstres ou de vampires, des mythes grecs comme la Toison d'or ou la boîte de Pandore et les récits fondateurs de l'Iliade et de l'Odyssée.

On en parle avec Sébastien Lucas, le directeur de la communication et des nouveaux projets d’Unique Heritage Media.