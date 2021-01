Et aussi : Magazine mensuel pour les enfants Mille et une histoires

Créabul, une box créative pour les enfants

Créabul est une box pour enfants, à l’unité, en packs ou sur abonnement. Une idée cadeau originale pour enfant qui permettra de recevoir chaque mois au moins 5 activités pour occuper intelligemment les enfants de 3 à 8 ans. Créabul a conçu des box de loisirs créatifs pour enfants. Au programme pour les occuper lors de longs après-midis pluvieux, pendant les vacances ou à l’occasion d’un anniversaire : masques à colorier ou à peindre, cartes à gratter, perles à repasser, stickers, objets à fabriquer, etc...

Pour en parler : Florent Bizalion, créateur de Créabul !

Dès 3 ans, faites découvrir à votre enfant le monde merveilleux des contes et des fables qui ont bercé votre enfance. Avec l'abonnement au magazine Mille et une histoires, vous constituez sa première bibliothèque d'histoires pour rêver, frémir ou réfléchir. En bonus : retrouvez tous les audios des contes dans l'application "Mille et une histoires à écouter" qui vous sont accessibles à tout moment

Pour en parler : Valérie Chevereau, rédactrice en chef Mille et une histoires