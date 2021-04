"Ion Mud" de Amaury Bündgen en lice pour le prix de la BD France Bleu

Lupo, un humain solitaire, erre à la surface d’un vaisseau gigantesque, tentant de survivre et de rencontrer les aliens qui l’ont enlevé près de 50 ans auparavant. Il fait face à une contamination par un organisme hostile transformant toutes formes de vie en créatures mutantes et causant d’importants dysfonctionnements au vaisseau. Est-ce cela qui force les extra-terrestres à se retrancher dans les entrailles du vaisseau, derrières de monumentales portes, infranchissables à tout autre ? Livré à lui-même dans un univers qui le dépasse, l’homme devra rivaliser d’intelligence et de persévérance pour percer les mystères de son existence même !

On en parle avec Amaury Bündgen, l'auteur.

"Mots d’Ados"

Voici le but de Mots d'ados, résumé par son auteur Irvin Anneix, avec nous pour en parler :

Depuis 2013, j'ai collecté 5000 écrits intimes rédigés pendant l’adolescence, principalement via les communautés d'écrivains sur les réseaux sociaux. Ces écrits qui abordent les moments heureux et douloureux : récits des premières fois, questions existentielles, identitaires, sur le corps, la sexualité, réflexions sur la société, la norme, la différence...Ces écrits sont ensuite lus et commentés, face caméra, par d’autres adolescents qui en deviennent la voix au travers d'une cabine de lecture itinérante en France au travers d’institutions culturelles et de lieux publics.

Mots d'ados de Irvin Anneix