Jeux de cartes pour parents épuisés

Jeux de cartes et kit de survie pour parents épuisés

Créée en 2016 par Shiva Shaffii, Parent Epuisé est le 1er média décalé du parent qui a décidé de rire de sa condition. Parent Epuisé est une marque multiforme au succès viral, qui se décline en un média social, des jeux et livres en distribution physique, des articles de textile et une newsletter. Parent Epuisé touche plus de 15 millions de personnes par mois sur Facebook, Instagram et sa newsletter. Sa communauté compte plus de 500 000 membres.

On en parle avec Shiva Shaff, créatrice de Parent Epuisé.

La cuisine pour enfant avec Chefclub !

Mesurer, peser les ingrédients, c’est souvent un obstacle pour les plus jeunes ! Les tasses Chefclub remplacent les unités de mesure (grammes, centilitres, millilitres) par des personnages rigolos : par exemple, au lieu de 25 cl de lait, l’enfant utilisera ainsi 1 chef de lait ! À chacun des 6 personnages correspond 1 mesure différente : le chef, le chat, le cochon, la souris, la poule et les poussins. Les livres Chefclub Kids et les tasses à mesurer Chefclub créent un nouveau langage culinaire simplifié au maximum qui donne aux enfants toute l’autonomie nécessaire en cuisine. Maîtres de la recette du début jusqu'à la fin, ils seront fiers de vous présenter leurs futures créations !

On en parle avec Thomas Lang, co-fondateur de Chefclub