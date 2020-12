L'arbre de notre famille

"L’arbre de notre famille" est un livre original permettant de documenter l’arbre généalogique et l’histoire d’une famille. Ce livre très astucieusement conçu permet de répertorier vos ancêtres en remontant jusqu’à cinq générations, mais également tous vos descendants. Il permet d’inclure des informations intéressantes sur chaque membre de la famille et sur sa vie ainsi que leurs photographies. Il vous offre également la possibilité de demander à certains membres de votre famille d’écrire un message pour vous et vos descendants comme dans un livre d’or.

On en parle avec Tiffany, influenceuse Instagram à retrouver dans Mamans & Célèbres sur TFX.

Luc Langevin : Interconnectés

Luc Langevin rejoint le longue liste des personnalités du monde culturel qui se sont adaptés aux divers confinements et restrictions pour proposer un spectacle 100% en ligne. Depuis le 4 décembre, Luc Langevin présente une nouvelle forme de magie en ligne et interactive avec son tout nouveau spectacle numérique INTERCONNECTÉS. Tout au long de la représentation, le public expérimentera des numéros uniques, modernes, et où la magie se produit partout : dans leur boîte courriel, entre leurs mains… et même dans leur maison! Présentés sous la forme d’un seul long plan-séquence sur 360°, les numéros amèneront les spectateurs à se questionner sur leur raisonnement face à ce nouvel univers et ce qui s’y passe.