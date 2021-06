Le Festival Avignon pour jeune public

Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain. Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre, transformant son patrimoine architectural en divers lieux de représentation, majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers d'amoureux du théâtre de toutes les générations. Le festival dispose d'une programmation pour jeune public :

Les Territoires cinématographiques, se déroulant du 5 au 25 juillet au cinéma Utopia-Manutention,

Le spectacle de Bérangère Vantusso, Bouger les lignes, histoires de cartes, qui se jouera les 6, 7, 8 et 9 juillet à La Chapelle des Pénitents Blancs,

Le spectacle d'Alice Laloy, Pinocchio(live)#2, qui aura lieu les 8, 9, 10 et 12 juillet au Gymnase du lycée Saint-Joseph,

Le spectacle de Victoria Duhamel, Le 66 !, qui aura lieu du 13 au 16 juillet à La Chapelle des Pénitents Blancs.

On en parle avec Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon

Le jeu "En route"

Bientôt les grandes vacances ! Valises bouclées ? Doudou prêt ? GPS programmé ? N'oubliez pas l'incontournable des départs en vacances : le kit de discussions "En route !" de Minus Editions, pour transformer ces longues heures où l'on est coincés dans un train, une voiture ou un bateau en une belle occasion d’échanger et de s’amuser en famille. Oubliez les traditionnels : Quand est-ce qu’on arriiiive ? C’est encore loiiiin ? Ce kit de discussions arrive à la rescousse des parents au bout du rouleau ! A tour de rôle, on pioche une carte "sujet de discussion" pour se questionner ou refaire le monde. Si le sujet ne nous inspire pas, on tire une carte "gage & jeu", histoire de se défouler, rigoler et imaginer des aventures incroyables.

On en parle avec Julie Verley, l'une des fondatrices du jeu "En route" !