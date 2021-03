Le podcast Ma Maison Magique

Ma Maison Magique propose pour les enfants de quatre à huit ans et leurs proches un conte moderne et tendre, à écouter chaque semaine. Chaque histoire est originale et met en scène tour à tour Arthur et Chloé, à qui il arrive des tas d’histoires incongrues, tendres et magiques au quotidien. Dans leur foyer, prennent vie dragons, génies, fées, lutins, licornes, sirènes, bonhommes de neige et autres créatures féériques… Venez découvrir leurs aventures ! Tous les contes de Ma Maison Magique comportent une morale, philosophie ou leçon qui aide en légèreté à voir le monde qui nous entoure d’un œil optimiste. A écouter seul.e ou en famille, l’histoire peut aider à s’endormir bien blotti.e sous la couette, ou être source de discussion joyeuse être générations sur le thème développé, lors d’un temps de loisirs ou dans les transports en commun.

On en parle avec Marine André, auteure du podcast !

La collection "J'aime la musique"

Plus qu’une simple collection de livres musicaux, J’aime la musique est un festival de surprises musicales accompagnées par un texte qui fascine et des illustrations qui enchantent. Les extraits musicaux choisis sont joués par les plus grands musiciens pour donner le meilleur de la musique à tous ses lecteurs-auditeurs. Le défi de J’aime la musique est de faire découvrir la musique dans toutes ses composantes : historique, artistique, sociale… pour ainsi mieux la connaitre et l’aimer. Cela en fait un formidable outil pédagogique, fruit de la rencontre de deux personnes qui ont la passion de la transmission.

On en parle avec Marianne Vourch, à l'origine du podcast.