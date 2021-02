Le troisième candidat du Prix de la BD Jeunesse de France Bleu

Et aussi : La revue We Demain et We Demain Ado

Titre : Blanc Autour

1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l'institutrice Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune noire, Sarah. La population blanche locale voit immédiatement cette « exception » comme une menace. Même si l'esclavage n'est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l'Amérique blanche reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte sanglante.

On en parle avec Wilfrid Lupano, l'auteur de la BD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cet article détaillant les BD sélectionnées du mois de février.

We Demain 100% Ado

Depuis 2012, We Demain guette les initiatives qui réinventent le monde. We Demain, c’est d’abord une revue trimestrielle disponible en kiosque et en librairie. C’est aussi un site qui scrute au quotidien ce changement d’époque aussi complexe qu’enthousiasmant. Une équipe de journalistes, d’experts et de correspondants qui informent et avertissent sur les bonnes initiatives, les avancées réelles pour mieux vivre ensemble. Et We Demain se dote d'une déclinaison ado ! Le deuxième numéro met en valeur 50 héros et héroïnes de la planète et les conseils pour agir comme eux !

On en parle avec Antoine Lannuzel, rédacteur en chef de We Demain et We Demain Ado.