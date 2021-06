Et aussi : des ateliers biodiversité avec Good Planet et Peppa Pig

Les carnets de voyage de WanderWorld

Les familles françaises n'attendent qu'une chose : partir enfin en vacances. Avec le contexte sanitaire, bon nombre d'entre elles passeront l'été en France. Quelle que soit la destination, voyager avec des enfants n'est pas de tout repos : il faut faire preuve d'inventivité pour éveiller la curiosité des enfants, afin de faire du périple un véritable moment de partage et de plaisir. C'est pour donner envie aux enfants de découvrir le patrimoine que WanderWorld a créé des carnets de voyage destinés aux voyages en France, à la montagne et à la mer. Jolis et ludiques, ces carnets permettent aux enfants de conserver de leurs vacances d'été un souvenir qui leur ressemble. Faciles à glisser dans un sac à main, les parents peuvent les avoir à portée de main pour occuper les petits dans les moments plus calmes

On fait le point avec Isabelle Morin, fondatrice de WanderWorld !

Des ateliers biodiversité avec Good Planet et Peppa Pig

Les Ateliers de GoodPlanet

Cet été, le dessin animé Peppa Pig s’associe à la Fondation GoodPlanet et s’invite les week-ends au Domaine de Longchamp. À travers les personnages de la famille Peppa Pig, les enfants âgés de 3 à 6 ans pourront découvrir la biodiversité de la forêt, les fruits et les légumes du potager et même participer à des ateliers de cuisine avec des recettes illustrées par l’univers de leur dessin animé préféré.

L’occasion pour les bout’choux de s’engager pour la préservation de l’environnement en participant à l’un des 4 ateliers imaginés par la Fondation :

Découverte sensorielle du potager

Mini explorateurs de la biodiversité à la découverte des plantes et des petites bêtes

Les bout’choux en cuisine pour cuisiner en famille une recette de saison

Peppa land art pour décorer Peppa Pig à partir des éléments naturels du parc

On en parle avec Capucine Salinson, chargée de médiation à la Fondation GoodPlanet.

Pour les fans de Peppa Pig, toute la famille vous donne cet été dans Okoo sur France 5 du 3 juillet au 29 août du Lundi au dimanche à 8h35.