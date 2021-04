"Les enfants trinquent" de Camille K. en lice pour le prix BD Jeunesse de France Bleu

Du haut de ses huit ans, Ninon a compris que quelque chose ne va pas avec sa mère. Mais son père lui a demandé de ne rien dire. Et de toute façon, les autres adultes ne la croient pas. Pourtant, c’est vrai, la mère de Ninon travaille beaucoup. Et surtout, elle boit. Trop ! Ninon a une maman alcoolique. Une mère qui s’énerve, chancelle devant les amis de ses enfants et cache des bouteilles dans leur chambre. Ninon tente de l’aimer malgré tout, de ne pas sombrer dans la colère. Mais quand on voit sa propre mère comme un animal, pas facile de contenir la bête qui gronde en soi.

On en parle avec Camille K., l'auteure.

"Ecoliers", un film à l'école

C’est l’histoire d’une vie intérieure : celle d’un CM2 de la banlieue de Caen, au sein duquel le réalisateur Bruno Romy a vécu, pendant plusieurs mois, au plus près des 24 écoliers et de leur instituteur, monsieur Franc. Equipant entièrement la salle de classe de micros, maniant seul sa caméra, il s’est fondu dans le décor et a gagné la confiance de tous. Rapidement, ni les élèves ni le maître ne se sont plus souciés de sa présence. Il a filmé la vie scolaire telle qu’elle est, c’est-à-dire telle qu’on ne la voit jamais.

On en parle avec le réalisateur, Bruno Romy. Le film sera visible le 28 avril, en salle virtuelle, sur le lien ci-dessous :