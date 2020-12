Les jeux Iello

Éditeur et distributeur de jeux de société et de jouets, IELLO est une entreprise française présente et reconnue partout dans le monde. Depuis plus de 15 ans, IELLO a réussi à s’imposer comme l’un des acteurs incontournables du jeu de société. Au lendemain des fêtes de Noël, alors que quelques cadeaux de dernière minute sont à trouver, c'est un véritable coup de pouce que France Bleu vous donne avec nos invités.

On en parle avec Patrice Boulet, co-fondateur et co-dirigeant de IELLO.

L'éléphant junior sur le père Noël !

Le numéro de L'éléphant Junior

Dans ce nouveau numéro de L'éléphant Junior, nos enfants arpenteront l'Egypte des Pharaons, prendront la mer, s'informerant sur l'impact économique de la COVID mais aussi... sur l'histoire du Père Noël ! : D’où vient-il ? Quand est-il apparu ? Pourquoi sous cette forme de vieux barbu au manteau rouge ? Quand a-t-il gagné le monde entier ? Toutes les réponses dans l’article

On en parle avec Jean Paul Arif, rédacteur en chef de la revue L’éléphant junior