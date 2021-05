Les romans à gratter, un concept UNIQUE en littérature jeunesse

Et aussi : un livre pour suivre le parcours de Vincent Munier, célèbre naturaliste et photographe animalier

Les romans à gratter

Un concept imaginé par Magnard Jeunesse.

Il s’agit de romans court, environ 80 pages, et ludiques puisque l’enfant va trouver tout au long de sa lecture des zones à gratter ainsi que des pages de jeux.

A lé clé ? Des enquêtes à résoudre.

Actuellement, 2 ouvrages sont disponibles. Ils s’adressent aux enfants âgés entre 7 et 9 ans.

“Approche les animaux sauvages”

Après Laurent Ballesta et Amandine Renaud, la collection "Les nouveaux explorateurs de la nature" part sur les traces de Vincent Munier, célèbre naturaliste et photographe animalier.

Né dans les Vosges, Vincent Munier s’est passionné pour la photographie dès l’âge de 12 ans, passant la majeure partie de son enfance à photographier les animaux sauvages des forêts de sa région natale. Vincent nourrit un profond respect et une grande passion pour la nature, et a photographié la faune sauvage aux quatre coins du monde.

- -

Au fil des pages, les jeunes lecteurs découvrent l’enfance et la vie de ce passionné. Les parties documentaires leurs dévoilent l’art de l’affût et du camouflage dans la nature, pour mieux comprendre, observer au plus près et dans le plus grand respect, les animaux sauvages.

Ses rencontres avec un ours brun, un couple de lynx, des loups blancs plongeront les jeunes passionnés de nature dans la vie de cet aventurier hors-pair et les emmèneront explorer les grandes contrées sauvages et les espaces vierges du monde.

