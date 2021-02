Sloli, des jeux made in France, pour apprendre la biodiversité

Jeux éco-responsables, fabriqués sans plastique et 100% Made In France, à destination des 4 à 12 ans, abordant des thématiques liées au développement durable et à la protection de l'environnement comme : la protection des océans, des forêts, la biodiversité, la découverte des fruits et légumes de saison... afin d'allier le jeu à la réflexion !

On en parle Morgane de Villers, co-fondatrice de Sloli

Safer Internet Day ce 9 février, une journée d'éducation des jeunes au numérique

Le Safer Internet Day (journée d'éducation des jeunes au numérique, le 09 février), journée célébrée dans 150 pays. En France, 3 acteurs se coordonnent pour offrir des kits clés en mains aux enseignants et organisent une web conférence en ligne pour les parents en partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale, la Gendarmerie nationale et Axa.

On en parle avec Axelle Desaint, responsable du site Internet sans crainte.