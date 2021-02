Un conte pour apprendre à travailler à la maison en toute autonomie

"Hugo prend son envol" est le 4ème livre d'une collection déjà vendue à 400 000 exemplaires et rédigée par Anne-Marie Gaignard, ex-cancre devenue pédagogue, qui panse les maux par les mots pour lutter contre la détresse scolaire. Pour la toute première fois, un conte pour enfants propose aux 7-11 ans d'apprendre à travailler à la maison en toute autonomie, à l'aide d'un peu de magie, de fiches pratiques et d'astuces concrètes.

On en parle avec Anne-Marie Gaignard, l'auteure.

Journée mondiale des intelligences animales

À l’occasion de la Journée mondiale des intelligences animales, quatre personnalités aux sensibilités et parcours différents témoigneront de l’immense richesse du thème de l’intelligence animale. Cette journée originale, dont c’est la 5ème édition, est organisée à la Cité des sciences et de l’industrie, à l’initiative de Yolaine de la Bigne, créatrice de l’Université d’été de l’animal et du site L’animal et l’homme.

On en parle avec Yolande de la Bigne, Fondatrice de l’Université d’été de l’animal, et de la Journée mondiale des intelligences animales