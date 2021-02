Avec “Œil sauvage”, découvrons la vie sauvage, de la macro aux paysages

Au programme également : un collectionneur de stylos et des vœux de maires sous forme de drive

Le blog Œil sauvage

Richard est photographe animalier. Il tient le blog “Œil Sauvage” où il raconte merveilleusement les rencontres qu'il a pu faire avec la faune sauvage et montrent les magnifiques photos qu'il a pu prendre.

Oiseaux, amphibiens, chevreuils, renards... à l'aube ou au crépuscule, il guette, le plus souvent dans la Drôme où il habite.

Le dernier article en date concerne la pie-grièche écorcheur. Un oiseau à peine plus grand qu’un moineau mais qui se comporte comme un mini-rapace.

Dans Une Heure en France, il nous raconte les moments les plus intenses qu'il a vécus, insolites, et ses observations pendant le confinement.

--> Pour en parler : Richard Holding, photographe

Tony Lécu est stylopubligraphile

C’est à dire collectionneur de stylos. Il en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles (de 5 cm à 40cm) et même des insolites comme ce mini pistolet sur lequel la mine apparaît en déclenchant la gâchette.

Sa passion a commencé à son service militaire en 1994. Il revendique aujourd’hui 50.000 stylos.

Tony Lécu devant son mur de stylos publicitaires © Radio France - Rafaela Biry vicente

BANDEAU : Tony Lécu devant son mur de stylos publicitaires © Radio France - Rafaela Biry vicente Tous les jours, après le travail, il passe une heure à trier ses pièces et à confectionner des plaques pour bien les présenter par pays, couleurs, entreprises, etc...

--> Pour en parler : Tony Lécu, collectionneur de stylos à Neuville sur Escaut

à lire aussi Tony Lécu revendique une collection de 50.000 stylos publicitaires, il rêve du Guiness des records

La solution drive pour les vœux du maire

Le 24 janvier, Florence Plissonnier, la maire de Saint-Rémy présentait ses vœux à la population.

Plutôt qu'une vidéo ou un rassemblement en petit comité, l'élue a choisi d'innover en version drive.

Des voeux sous forme de drive © Getty - Thomas Vogel

Des hauts parleurs ont été installés sur un parking sur lequel chacun pouvait, installé dans sa voiture, venir écouter la maire.

Et pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, une fréquence radio diffusait le discours.

--> Pour en parler : Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy (Saône-et-Loire)

à lire aussi Coronavirus : la cérémonie des vœux du maire de La Grande-Motte organisée sous forme de drive

Participez à la grande consultation citoyenne de France Bleu !

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !