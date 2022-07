Daniel Picouly, dans le Finistère

C'est au tour de l'une des plus belles plumes de France de nous emmener dans sa région coup de cœur !

Né à Villemomble, en région parisienne, Daniel Picouly se sent effectivement francilien mais lorsqu’il s’agit de nous parler de sa région de cœur, il met le cap à l’ouest, là où la terre laisse la place à l’océan, en Finistère et plus précisément à Audierne. C'est là qu'il retrouve son jardin secret où il aime à se poser, flâner sur les quais, arpenter les ruelles à flancs de coteaux.. Là à quelques kilomètres de la pointe du Raz…

Mais Daniel Picouly, c’est aussi une identité, des origines familiales martiniquaises et donc une voix qui défend les outre-mer avec une certaine fierté à retrouver au micro France Bleu de Patrice Gascoin.