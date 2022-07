Stéphane Bern, partout en France mais surtout en Lorraine

Mais si l'une des régions et des villes doit retenir son attention, c'est bien la Lorraine. Et particulièrement Nancy où il a passé ses premières années.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et pourtant, c'est bien dans entre Chartres et Le Mans qu'il s'est installé dans un ancien collège royal et militaire. Loin des clichés lui collant à la peau, loin des châteaux et des dorures, c'est au contact des agriculteurs qu'il vit et pour lesquels il se bat comme il l'explique au micro de Patrice Gascoin sur France Bleu.