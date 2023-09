Evan Ferroti, un "mini Maire" dans la Loire

France Bleu Saint-Étienne fête ses dix ans en 2023 quand lui a commencé à s'engager pour la vie sociale et politique de Sury-le-Comtal dans la Loire : Evan Ferroti, lycéen est aujourd'hui "mini-Maire" de sa commune.

De l'isoloir au Conseil Municipal

Né en 2007, Evan Ferroti se souvient avoir toujours accompagné ses parents lors des différentes élections sur sa commune de Sury-le-Comtal pour mieux comprendre et apprendre le devoir électoral du citoyen.

Le premier pas dans la vie du citoyen : le vote © Getty

C'est à l'occasion de la visite des membres du Conseil Municipal dans son école qu'il prend connaissance d'un conseil dédié aux enfants et à la jeunesse qu'il présente sa candidature pour siéger à la mairie comme les grands pour mieux porter la voix et souhaits de ses petits camarades à qui il devra expliquer pourquoi on leur refuse l'installation d'une piscine. Attentif aux autres et soucieux de comprendre les fonctionnements du pouvoir démocratique, Evan débute sans le savoir un vrai parcours politique.

Dans le costume d'un "mini-Maire" pas si petit que ça

En juillet 2023, Evan Ferroti est élu "mini-Maire" de sa commune, une appellation qui ne minimise pas une mission qu'il prend très au sérieux et lui permet de s'engager davantage sans pencher pour un courant politique mais davantage porté par l'utilité de son mandat pour lequel il n'a pas hésité à faire campagne au contact des habitants de Sury-le-Comtal comme à travers les réseaux sociaux.

Le dialogue important entre élus et la jeune génération © Getty

De certains projets attachés au bien-être du jeune public à une connaissance plus aboutie du fonctionnement d'une mairie, des budgets alloués et de la prise de parole devant un public plus aguerri, ce jeune lycéen a poursuivi ce travail jusque dans les couloirs de l'école en devenant un délégué des élèves responsable et à l'écoute.

Rétablir la communication entre jeunes et politiques

Si Evan Ferroti se concentre sur des études au plus proches de ses appétences pour l'Histoire, les sciences économiques et politiques, il a fondé l'association Lycéens Engagés pour créer un réseau entre les différents établissements de la Loire pour que chacun puisse se retrouver autour de projets communs et une meilleure appréhension du rôle de chacun, élus comme électeurs du milieu scolaire.

Le lien entre les lycéens de différents établissements ne doit pas passer uniquement par les réseaux sociaux © Getty

Son prochain chantier ? Des rencontres ponctuelles entre les parlementaires de la Loire et les jeunes étudiants pour mieux comprendre la mission de chacun et rétablir un dialogue entre ces générations qui pourrait faire naître des citoyens éclairés et responsables.