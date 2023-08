A 2 kilomètres du zoo, le centre de soin Beauval Nature vient en aide aux animaux sauvages de la région

Comment l'intelligence artificielle fait gagner un temps précieux aux équipes de Beauval ?

Ce mercredi, Marc va retrouver Baptiste Mulot (le directeur santé animale et recherche de Beauval). Avec eux, nous allons découvrir que les nouvelles technologies sont très utiles au zoo de Saint-Aignan pour soulager le travail de celles et ceux qui sont au plus près de certains animaux.