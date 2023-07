Beauval vient de recueillir 4 félins qui étaient détenus illégalement par des particuliers

Les hippopotames : pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas tous ensemble à Beauval ?

Le lieu est magnifique, cette réserve des hippopotames est géniale ! Suivez Marc et Arielle Joie (la responsable de la plaine africaine du zoo), ils vont vous expliquer ce que mangent ces énormes bêtes pour le goûter, et pourquoi il n'est pas possible en ce moment de tous les voir dans le bassin