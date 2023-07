Cet animal a des capacités impressionnantes ! L'avez-vous déjà observé dans le dôme équatorial de Beauval ?

L'iguane des Petites Antilles est un animal fascinant, il peut tout faire sur terre, dans les arbres et dans la mer ! Suivez dès maintenant Marc et Kevin Martins (le spécialiste des reptiles et des amphibiens de Beauval), ils vous emmènent dans le magnifique dôme équatorial pour découvrir ce lézard

L'iguane des Petites Antilles © Getty

Tous les jours (tout au long des vacances d'été) du lundi au vendredi à 16h20, France Bleu vous emmène dans le 4ème plus beau zoo du monde. Avec les équipes de ce lieu magique, vous allez apprendre plein de choses ! Comme ça, vous aurez un autre regard en vous baladant à Beauval lors de votre prochaine visite ^^