De façon totalement imprévu, Beauval accueille parfois des pensionnaires qui ont vécus de drôles d'aventures

La plus grande espèce de Lézard du monde est à voir au Dôme Equatorial de Beauval

Avec Marc et Kevin Martins (le spécialiste des reptiles et des amphibiens de Beauval), nous allons découvrir le Varan de Komodo. Cet immense reptile a une technique redoutable pour se nourrir ! Et les soigneurs du zoo ont été étonnés car cet animal a eu un comportement particulier avec eux...