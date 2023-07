Juste à côté des Koalas à Beauval, il y a désormais des Méduses : l'aquarium est hypnotique et magnifique !

A la base, on a surtout envie de les éviter quand on se baigne en mer. Mais, quand on prend le temps de les regarder, les méduses sont magnifiques et intriguantes. Avec Aglaé Galtier (la cheffe de secteur animalier aquarium à Beauval), nous allons vous présenter celles qui viennent d'arriver au zoo

Les Méduses de Beauval - Tous droits réservés au Zoo Parc de Beauval

Tous les jours (tout au long des vacances d'été) du lundi au vendredi à 16h20, France Bleu vous emmène dans le 4ème plus beau zoo du monde. Avec les équipes de ce lieu magique, vous allez apprendre plein de choses ! Comme ça, vous aurez un autre regard en vous baladant à Beauval lors de votre prochaine visite ^^