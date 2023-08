L'année prochaine, nous serons émerveillés dès notre arrivée à Beauval (nouveauté 2024)

C'est la fin de nos vacances à Beauval pour cet été 2023. Et pour ce 40ème numéro, nous allons retrouver Marc et Rodolphe Delord (le directeur du zoo de Saint-Aignan). Ensemble, ils vont nous expliquer ce que prépare le parc pour donner encore plus de magie à ce lieu

Le panda géant, emblème de Beauval - Tous droits réservés au Zoo Parc de Beauval