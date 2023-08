Le chef du secteur éléphant de Beauval nous invite à suivre un soin aux côtés d'une femelle

Cette tortue étonnante n'est pas du tout embarrassée par sa carapace ! Elle peut se faufiler facilement

Pour commencer cette nouvelle semaine, nous continuons de découvrir ensemble les animaux les plus insolites du 4ème plus beau zoo du monde. Avec Marc et Jean-François Lorieux (le responsable du service serre tropicale de Beauval), nous parlons de la tortue "pancake/crêpe" (Malacochersus tornieri) !