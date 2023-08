On le compare à un "rhinocéros" ! Avez-vous déjà observé cet animal dans la serre tropicale de Beauval ?

Pour ce jeudi, nous continuons de découvrir ensemble les animaux les plus insolites du 4ème plus beau zoo du monde. Avec Marc et Jean-François Lorieux (le responsable du service serre tropicale de Beauval), nous allons à la rencontre d'un iguane XXL !

L'iguane rhinocéros © Getty

Tous les jours (tout au long des vacances d'été) du lundi au vendredi à 16h20, France Bleu vous emmène dans le 4ème plus beau zoo du monde. Avec les équipes de ce lieu magique, vous allez apprendre plein de choses ! Comme ça, vous aurez un autre regard en vous baladant à Beauval lors de votre prochaine visite ^^