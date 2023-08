Pourquoi ne vont-on que des "petites femelles" ours à Beauval ?

A votre avis, pourquoi il n'y a pas de petits oursons à Saint-Aignan ? Et dans leur espace, est-ce que les ours hiverne comme dans leur milieu sauvage ? Nous allons voir ça ensemble avec Marc et Charlie Belbeoch (qui est soigneuse dans le secteur panda-koala du zoo).

Les ours brun entrain de jouer dans leur espace à Beauval © Radio France - Marc Yvan