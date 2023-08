Quel animal très rare vient de rejoindre la grande plaine africaine de 3 hectares en plein cœur de Beauval ?

Cet animal a des capacités impressionnantes ! L'avez-vous déjà observé dans le dôme équatorial de Beauval ?

L'iguane des Petites Antilles est un animal fascinant, il peut tout faire sur terre, dans les arbres et dans la mer ! Suivez dès maintenant Marc et Kevin Martins (le spécialiste des reptiles et des amphibiens de Beauval), ils vous emmènent dans le magnifique dôme équatorial pour découvrir ce lézard