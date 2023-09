À Saint-Emilion, on cultive le patrimoine et le sens de la fête

Le ban des vendanges est un moment fort de la vie de Saint-Emilion. Une célébration qui rappelle l’histoire unique de cette commune et de son vignoble classés au patrimoine de l’Unesco. C’est aussi l’occasion d’affirmer que Saint-Emilion n’est pas coincée sous le poids des traditions et du prestige

Tout au long de ce weekend, Saint-Emilion est en fête à l’occasion du ban des vendanges et des journées européennes du patrimoine. L’occasion de raconter l’histoire singulière de ce village viticole visité par un million de touristes chaque année. Saint-Emilion respectueuse des traditions mais aussi moderne, festive, loin de l’image un peu trop solennelle et « collet monté » comme l’explique malicieusement Jean-François Galhaud Président du Conseil des Vins de Saint-émilion et viticulteur. Le ban est le coup d’envoi officiel des vendanges dans ce prestigieux vignoble. Au long de ce weekend, de la messe au banquet en passant par les incontournables intronisations, le défilé et son cortège de célébrités, toute la population du village, des alentours ou du bout de monde se retrouve pour un moment suspendu et se laisse embarquer dans une faille temporelle de 800 ans

Les invités