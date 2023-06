Bordeaux City Bond, une expertise logistique et douanière au-delà des frontières

Depuis sa création en 2009, Bordeaux City Bond poursuit sa croissance et confirme le savoir-faire bordelais en matière de stockage, d'expédition et d'expertises douanières pour les professionnels et pour les collectionneurs. Mélusine Ampe, directrice générale est notre invitée

Situé au cœur d’un des plus grands vignobles du monde, Bordeaux City Bond est un entrepôt de stockage de vins fins et produits issus de la vigne, en régime suspensif de droits et de taxes. L’Entrepôt ultra sécurisé et climatisé répond aux exigences de ses clients en leur offrant une large palette de services. Il est l’un des rares entrepôts à mettre à disposition de ses clients un outil de gestion en ligne. Mélusine Ampe, directrice générale nous dévoile les coulisses de Bordeaux City Bond, son fonctionnement, les enjeux, les développements en cours et les tendances du marché.

Repères

2009 La Société par Actions Simplifiée ( SAS ) Entrepôt Vins Export est créée sous le nom commercial Bordeaux City Bond. Bordeaux City Bond stocke les vins du monde entier destinés à l’exportation en suspension de droits et taxes, pour une durée illimitée et dans des conditions optimales pour leur valorisation gustative et financière. La création de Bordeaux City Bond est une première en France, grâce à l’intervention de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et à la volonté de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, elle est une réponse à la demande d’opérateurs économiques locaux et étrangers. 2013 Bordeaux City Bond déménage et occupe un nouvel espace de 3000 m² dans la zone industrielle de Blanquefort, emplacement en lien direct avec les grands axes routiers et à moins de 20 minutes de la zone fret de Bordeaux Mérignac. L’équipe s’étoffe et passe de 3 à 8 collaborateurs. 2014 Bordeaux City Bond reçoit l’agrément pour être également entrepôt suspensif d’accises, dit entrepôt national.

Stockage Bordeaux City Bond - Bordeaux City Bond

Stockage Bordeaux City Bond - Bordeaux City Bond

Nos invités

Mélusine Ampe Directrice Générale de Bordeaux City Bond

