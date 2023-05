Bordeaux Families, la coopérative viticole qui anticipe le futur du vin

"Bordeaux Families" est l'une des plus importantes coopératives viticoles du Bordelais. Face à la surproduction, aux évolutions du climat et de la consommation, Bordeaux Families a choisi le terrain de l’innovation et de l’optimisme avec des succès prometteurs

Bordeaux Families est le premier producteur de Bordeaux et Crémant de Bordeaux. Cette organisation regroupe 70 propriétés de l’Entre deux Mers. 5 000 hectares de vignes dont 610 en bio. Retrouvez l'histoire et l'actualité de Bordeaux Families en suivant ce lien

"Aujourd’hui, avec le regroupement des Caves Louis Vallon et Sauveterre-Blasimon-Espiet, l’union compte 300 familles qui se reconnaissent, avant tout, en tant que telles. Pour cette raison, elles ont choisi de renommer l’entreprise “Bordeaux Families”. Comme les raisins d’une même grappe. La mission de Bordeaux Families est simple et complète : produire et élever des vins de la vigne aux chais, et commercialiser ces vins, en vrac ou en bouteille."

Bordeaux Families c’est un regroupement assez vertueux de coopératives, de viticulteurs qui font face à l’évolution du monde de la viticulture. Face aux enjeux climatiques, à la baisse de consommation de vin rouge en particulier et aux évolutions des marchés et des goûts, Bordeaux Families innove avec des vins désalcoolisés, des vins de soif, du vin en canette, des mix et des crémants dont le succès est croissant.

Nos invités

Stéphane Mirambet viticulteur et Président de Bordeaux Families

Philippe Cazaux, Directeur Général de Bordeaux Families

Philippe Cazaux Directeur Général de Bordeaux Families - Stéphane Mirambet viticulteur et Président de Bordeaux Families © Radio France