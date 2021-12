Bordeaux Tasting, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de grands vins fête ses 10 ans

Best of Wine 2022 : l’œnotourisme en or en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine

La remise des trophées Best of wine Tourism 2022 créés par la CCI de Bordeaux s’est déroulée le 7 octobre dernier. 24 sites parmi plus de 100 candidatures ont été récompensés pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Encore une belle moisson pour la Gironde.