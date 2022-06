Bordeaux Wine Week : le plaisir au présent et le futur du vin

La Bordeaux Wine Week est un savant mélange entre des événements grand public et des rencontres professionnelles. Coup de projecteur sur le passionnant symposium « Act of Change » et sur la 16e édition du Week-end des Grands crus qui attire de plus en plus d'amateurs

Vinocité en partenariat avec La Cite Du Vin

Thème : La Bordeaux Wine Week jusqu’au 26 juin

Le symposium « Act of change » Deux journées de débats consacrés aux vins et spiritueux à horizon 2030 et animés par des intervenants internationaux de renommée. 20 et 21 juin ( Cité Du Vin )

Le Week-end des Grands crus du 17 au 19 juin

Invités :

Anaïs Égré : Responsable marketing et communication Vinexposium

Étienne Hamelin : Chef de projet UGCB

Florence Maffrand : Responsable partenariat Cite Du Vin

Le symposium « Act of change » Deux journées de débats consacrés aux vins et spiritueux à horizon 2030 et animés par des intervenants internationaux de renommée

Bordeaux Wine Week

Bordeaux Wine Week, une mobilisation collective totalement inédite des acteurs du monde du vin et des institutionnels locaux, initiée par le CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux), l’OTCBM (Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole) et Vinexposium. La Bordeaux Wine Week propose, sous des formes très diverses, un programme à la fois culturel, festif, touristique, œnologique, économique et scientifique qui valorise la richesse des terroirs de la planète vin et les démarches environnementales entreprises par les vignobles de France et d’ailleurs.

Le symposium « Act of change »

Un nouveau temps fort international orchestré par Vinexposium pour les professionnels fera la part belle aux vins et spiritueux français et étrangers autour de deux grands rendez-vous :

Le symposium « Act for Change » les 20 et 21 juin à la Cité du vin. Un cycle de conférences animées par des intervenants internationaux de renommée sur « Le vin en 2030 ». Les révolutions liées au changement climatique abordées sous trois angles que sont la production, la commercialisation et la consommation.

Les 22 et 23 juin, les WOW! Meetings rassembleront les professionnels français et étrangers autour de nouveaux rendez-vous d’affaires dédiés aux vins bios et certifiés dans une démarche environnementale.



· Du 23 au 26 juin, BORDEAUX FÊTE LE VIN, organisé par l’OTCBM et le CIVB, revient, et se réinvente avec les éléments qui ont fait son succès et de grandes nouveautés. On retrouvera sur les quais la route des vins à ciel ouvert organisée en villages autour des appellations, où l’on dégustera les vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine avec les viticulteurs et négociants. Les visiteurs profiteront aussi d’une offre gourmande faite essentiellement de produits du terroir locaux et d’une viticulture bio et certifiée dans une démarche environnementale.

La Fête se vivra aussi en avant-première dès le jeudi 16 juin dans la Métropole, dans les restaurants et chez les cavistes, en musique dans les salles de spectacles partenaires mais aussi dans des espaces festifs dans un esprit guinguette, créés pour l’occasion.

Une attention particulière a été portée aux démarches écoresponsables à travers la valorisation des produits régionaux, la sélection des partenaires en fonction de leur démarche environnementale et sociale notamment. Bordeaux Fête le Vin est désormais certifiée ISO 20121 « système de management responsable appliqué à l’activité évènementielle », ce qui atteste de l’engagement durable de l’évènement.



· Et aussi de belles manifestations culturelles et œnologiques qui capteront l’intérêt du grand public comme celui des professionnels :

L’exposition originale et exceptionnelle « Picasso, l’effervescence des formes » à la Cité du Vin dès le 15 avril et tout au long de la Bordeaux Wine Week. La place du vin dans l’œuvre de l’artiste sera ainsi célébrée pour la première fois.

Du 16 au 19 juin, le week-end des Grands Crus de Bordeaux, organisé par l’Union des Grands Crus de Bordeaux pour aller à la découverte de 120 Grands Crus de Bordeaux au travers de dégustations, de visites dans les propriétés et de diners dans les châteaux et à Bordeaux.