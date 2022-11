En Gironde, des vendanges 2022 aussi inédites que prometteuses

De mémoire de viticulteurs et d’œnologues, ces vendanges 2022 sont incomparables en termes de précocité, de durée, de rendement et de qualité. Ce qui provoque des sentiments partagés chez les professionnels, l’espoir d’un grand millésime et la confirmation d’un changement durable auquel il va falloir s’adapter. Retour sur ces vendanges 2022 dans Vinocité avec Antoine Medeville du Laboratoire Oenoconseil . Des vendanges 2022 inoubliables aussi pour un grand sportif, Remi Lamerat (UBB) qui a préparé sa reconversion durant plusieurs années avec passion, assiduité et audace. Dans ce numéro de Vinocité, Romain Bertrand de Gironde Tourisme vous présente quelques lauréats des Best Of Wine Tourism et Mélanie Paris nous invite aux prochains rendez-vous culture et découverte de La Cité du Vin

Les invités

Rémi Lamerat, international français de rugby à XV évoluant au poste de centre dans l’équipe de l’UBB et désormais vigneron. Propriétaire du Domaine Grand-Jour à Yvrac .

Antoine Medeville Œnologue du Laboratoire Oenoconseil et viticulteur Le château Fleur la Mothe à Saint-Yzans de Médoc

Romain Bertrand Directeur adjoint de Gironde Tourisme et membre de la rédaction du magazine Pulpe

Mélanie Paris Responsable de la programmation culturelle de La Cité Du Vin pour la Conférence des Vendanges du Savoir « Porto sous le soleil de l'œnotourisme », l' afterwork Vins du monde et caviar et les rencontres vin et santé autour de « La désalcoolisation du vin »

Retrouvez les événements de La Cité du Vin dans l' agenda