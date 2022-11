Jean-Baptiste Capdepon : 2022 le millésime de la retraite

En 1988 à Bordeaux, on ne comptait que quelques cavistes. Les grandes maisons comme Badie et un jeune premier : Jean-Baptiste Capdepon. Passé par la restauration et la grande distribution, il décide de s’orienter vers le métier de caviste, passe son Duad le fameux diplôme et s’installe au bas de la rue St Genès à Bordeaux. Il trouve sa place dans cette rue de métiers de bouche et petit à petit développe sa clientèle. Précurseur, Jean-Baptiste Capdepon ouvre sa cave à d’autres produits comme les huiles d’olive, les vinaigres, le chocolat et autres douceurs. Il nous raconte son parcours de caviste, ses observations sur les us et coutumes des consommateurs, l’évolution de la population bordelaise et des goûts en matière de vin. Outre ses connaissances, ses précieux conseils, sa vision sage du monde des cavistes et du vin, on retient aussi une malice chez un caviste qui ressemble à un personnage de Sempé.

Nos invités

Jean-Baptiste Capdepon Caviste

Florence Maffrand Cite Du Vin

Mélanie Tammevski Responsable éditoriale du magazine Un air de Bordeaux de l’Office de tourisme de Bordeaux

Jean-Baptiste Capdepon caviste - Mélanie Tammevski - Un air de Bordeaux © Radio France

Thèmes

Une vie de Caviste à Bordeaux Les caves St Genès 1988-2022

Les deux évènements de l’agenda de la semaine

Le grand quiz du vin le 29/11 à 19h (1h30 - 6€)

Nouveauté : un grand quiz du vin dans l’auditorium Thomas Jefferson. Tous les candidats en lice devront répondre à une trentaine de questions de culture générale sur le monde du vin : vignes et cépages, œnologie, histoire et civilisations, dégustation et régions de France.

Afterwork Produits festifs le jeudi 01/12 à 18h30 et 20h30

A l'approche des fêtes de fin d'année, les produits festifs s'invitent à table. C'est également l'occasion de déguster de grands vins ou tout simplement des vins atypiques en accord avec ces mets pour surprendre vos convives !

Balade sur les traces du vin à Bordeaux

Et si on partait sur les traces du vin à Bordeaux ? Lors d’une balade d’environ deux heures, parcourez la ville du CIVB jusqu’à la Cité du Vin pour voir, écouter et comprendre comment la culture et le commerce du vin ont rythmé et façonné le Port de la Lune durant des siècles. Pour explorer toutes les étapes, munissez-vous de la carte dédiée que vous trouvez à la boutique de l'Office de Tourisme et à commander en ligne ou suivez le parcours ci-dessous sur votre smartphone.