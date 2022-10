La fête du vin nouveau et de la Brocante, l’authenticité au cœur de Bordeaux les 22 et 23 octobre

La fête du vin nouveau et de la Brocante est l’un des beaux moments populaires et joyeux de l’automne à Bordeaux. 41 ans après sa naissance à l’initiative d’antiquaires du quartier des Chartrons, elle rencontre toujours plus de succès.

On va se bousculer, chanter, partager, chiner et déguster le vin nouveau de la rue Notre-Dame à la Place des Chatrons au long de ce weekend comme depuis 41. On vous raconte cette manifestation née il y a 41 ans autour d’une dégustation de Bourru. A l’époque²- Jacques Dubourg et Frédérique Astruc imaginent ce rendez-vous simple pour mettre en avant l’activité des antiquaires du quartier. Des antiquités, des groupes de musique, des châtaignes grillées, et un grand sens de la convivialité. Des ingrédients inchangés qui font le succès de cet évènement.

Le vin nouveau

Ici on l’appelle le bourru ou le bouret, c’est un jus de raisin légèrement fermenté en blanc ou en rouge. Il titre à 4 ou 5 degré. Le vigneron Eric Feillon des vignobles Feillon accompagne cette fête du vin depuis 30 ans et il explique qu’il réserve toujours quelques grappes de ses vignes pour fournir la Fête du vin nouveau des Chartrons

Les invités

Frédérique Astruc Fondatrice de La Fête du vin et de la Brocante

Eric Feillon Vigneron à St-Seurin-de-Bourg

Florence Maffrand Cité Du Vin

Marielle Guillembet Rédactrice en chef du magazine PULPE (Gironde Tourisme)

Fête du vin nouveau & de la brocante - 22/23 octobre - Fête du vin nouveau & de la brocante

La musique en live au coeur de la Fête du vin nouveau et de la brocante - Gaillard Kelly

Le programme de La fête du Vin et de la brocante des Chartrons

En nouveauté cette année : la fête s'agrandit autour de la Halle des Chartrons en partenariat avec l'association Dynamic Chartrons

Dans une ambiance bon enfant, avec orchestre et musiciens tout au long de la rue, dansez et chantez, parcourez la fameuse brocante, levez les yeux et découvrez la richesse culturelle de ce quartier en osmose avec son histoire, partagez quelques pas de danses, dégustez le vin nouveau accompagné des délicieux marrons chauds, fondez pour les spécialités des restaurants, craquez pour les dernières trouvailles des boutiques pour certaines toutes nouvelles...!

Plus de 100 commerçants dans la rue tout le week-end : brocante et antiquaires professionnels en plein air dans la rue, boutiques et commerces ouverts, restaurants et artistes de rues...avec de nouveaux commerces tendances.A l'occasion de la Fête, les antiquaires du Village Notre-Dame, mettront en avant des meubles et objets exceptionnels issus de leurs propres collections.

Programme : Samedi 22 octobre : Inauguration à 12h en présence de Mr le maire de Bordeaux - Dimanche 23 octobre à 11h30 : bénédiction du Vin nouveau et à 16h : concert d’orgue gratuit à l’Eglise St-Louis.Et tout le week-end, de la musique en live dans la rue avec les groupes et artistes : Jazz Chamber Orchestra, Napkings blues band, Rachael Magidson, Marc Delmas, Aline Videau, Bar Fly, Jacques Chambon, l'organiste Martin Tembremande, Musicalement vôtre avec Thibault Bonté et Swingtime.

Pratique : Lieu : Quartier des Chartrons, rue Notre Dame, Bordeaux.

Horaires : 10h-19h chaque jour - Stationnement : parking Cité Mondiale. - En Tram : ligne B ou C depuis les Quinconces. - A vélo : VCUB : Station Eglise St-Louis

Facebook : Fête du vin nouveau et de la brocante

Le vignoble à découvrir avec les enfants durant les vacances

La sélection du Magazine Pulpe

Les apprentis vignerons au château Cormeil Figeac (Saint-Émilion)

Le parcours conté d'Halloween au Château Citran (Médoc)

Un escape game au Château Montconseil Gazin ( Blaye et Bourg)

Un accrobranche au château Lusseau en Graves et Sauternes

Une chasse au trésor à faire en famille et plein coeur des vignes au Château de Cranne, Entre-deux-Mers

A faire, à découvrir, à déguster à La Cité Du Vin

Célébrons les bulles avec Champagne Day ! Afterwork Champagne le 27/10

A l’initiative d’un bloggeur américain, la journée mondiale du Champagne est née en 2009 et revient désormais tous les ans en octobre pour célébrer cette boisson mythique dans le monde entier.

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la Champagne est un paysage culturel exceptionnel qui a permis l’émergence d’un vin d’excellence, reconnu comme le symbole universel de célébration, de réconciliation et de fête ! Sous ses habits de fête, le Champagne cache de multiples singularités : un terroir exigeant, une viticulture rigoureuse, une élaboration ingénieuse, des vins offrant une multitude de facettes… A travers une sélection de 3 Champagnes, nous vous plongerons ainsi dans les secrets de ce terroir le temps d’une soirée.

Spécialités du Périgord le 3/11

Riche région aux produits de cueillette, le Périgord sera la star de cet atelier qui vous expliquera comment ses forêts ont nourri nos imaginaires et nos estomacs ! Entre champignons et châtaignes ou encore la figue au foie gras, cette soirée sera l’occasion de découvrir les incontournables de la cuisine périgourdine, en accord avec trois vins du monde issus de nos fidèles partenaires viticoles. Dégustation de 3 vins du monde et de spécialités du Périgord.

Les ateliers des vacances

L’Atelier Initiation à la dégustation à 15h tous les jours des vacances

L’Atelier Immersif – Vins du monde à 16h30 les 29, 30, 31 octobre

L'atelier Bordeaux est proposé à 18h, les samedis 22, 29 octobre, ainsi que le dimanche 30 et lundi 31 octobre.