La route des Châteaux devient La Route 1855

Le guide "Route 1855" qui vient de paraitre aux éditions Flammarion est un nouvel outil pour mieux appréhender l'histoire du fameux classement de 1855 ( Médoc et Sauternes ). Un ouvrage grand public, pédagogique et bien illustré. Un effort de simplification louable et réussi.

Thème : "Le guide Route 1855" aux éditions Flammarion pour mieux comprendre le classement datant de l'exposition universelle de Paris en 1855. Une exposition voulue par Napoléon III

Nos invités

Philippe CASTEJA, propriétaire, Château Batailley (Pauillac) entre autres, négociant et Président du Conseil des Grands Crus Classés en 1855

Laure de Lambert Compeyrot du Château Sigalas Rabaud en Sauternes à Bommes

Denis Lurton Château Desmirail (Margaux)

L'actualité de la Cité Du Vin : un bilan très positif pour l'été 2022 et des nouveautés

Solène Jaboulet Directrice Marketing et Communication

Loïc Nibaudeau Chargé de production culturelle à La Cité du Vin

Le Guide Route 1855

Itinéraires et visites à travers le Médoc et le Sauternais autour de 40 Grands Crus Classés

Créé à l’initiative de Napoléon III lors d’une Exposition Universelle, le Classement de 1855 est connu des amateurs de vins du monde entier. C’est aujourd’hui encore une référence qui fait autorité pour ces châteaux du Médoc et de Sauternes. Tous ont en commun la volonté de valoriser des terroirs d’exception pour élaborer les plus grands vins du monde,

sous le signe de l’excellence et de la protection de leur environnement naturel. Yquem, Margaux, Latour, Mouton Rothschild, Lafite Rothschild, Cos d’Estournel, Giscours, Issan, Talbot, Suduiraut pour n’en citer qu’un petit nombre…



Embarquez pour une visite oenotouristique originale et percez les secrets de cet univers prestigieux

Préfacé par Stéphane Bern, Route 1855 accompagnera aussi bien les connaisseurs de grands vins que les amateurs de belles pierres, d’histoire et de gastronomie. C’est tout un art de vivre à la française qui est mis en valeur sur plus de 250 pages, agrémentées d’une carte dépliable de grand format. Le vin y tient évidemment la part belle avec pas moins de 40 fiches détaillées sur des châteaux plus prestigieux les uns que les autres, en Médoc et Sauternes. Le lecteur y trouvera toutes les informations nécessaires sur les propriétés et leurs vins, mais aussi les possibilités de visites et dégustations et des idées d’accords mets et vins pour chacun d’entre eux.

Editions Flammarion

Prix : 26 euros TTC

