La saga Lesgourgues : la famille, les vignes et l’art

De l’Armagnac en passant par les vins, le négoce et l’art contemporain, la famille Lesgourgues cultive l’excellence, la tradition et l’innovation depuis 3 générations. Une histoire singulière à découvrir dans Vinocité à l'occasion des 40 ans de la Maison Léda ( Laubade et domaines associés)

Dans un livre publié au milieu des années 90 ( Le vin émoi ) Jean-Jacques Lesgourgues évoque le sérieux du plaisir, le désir et les cinq sens qui participent à l’élaboration et à l’appréciation d'un vin et il évoque aussi l’exigence et la transmission. C'est en résumé ce qui anime cette famille de gascons depuis 3 générations. La famille Lesgourgues produit de l'Armagnac ( Château de Laubade ) du vin ( Château Haut-Selve en Graves et Château Peyros en Madiran) et collabore avec d'autres propriétés. Et si la production reste le premier métier de la famille, le négoce ( Maison Léda spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux français depuis 1982.) est aussi une force qui traduit un esprit d’indépendance commerciale. La famille décline trois valeurs : la tradition l'innovation et enfin l'art avec une collection bâtie durant de nombreuses années et devenue aujourd'hui une fondation ( Quasar )

Nos invités

Arnaud Lesgourgues Vignobles Lesgourgues et Maison Léda

Denis Lesgourgues Vignobles Lesgourgues et Maison Léda

Florence Maffrand Responsable partenariats Cité du Vin

Romain Bertrand Directeur Adjoint Gironde Tourisme

« Tout a commencé lorsque notre grand-père Maurice a fait l’acquisition du Château de Laubade dans le Bas Armagnac. C’est un coup de cœur ! Il sait déjà que tout est rassemblé pour créer de grands armagnacs : une histoire, un terroir, un savoir-faire. »

Famille Lesgourgues près d'une oeuvre d'art de Roland Cogné - Fondation Quasar - Denis - Arnaud - Jeanne - Lesgourgues

Un peu d'histoire

Time line Vignobles LESGOURGUES et Maison Léda - Maison Léda

Au début des années 90, Jean-Jacques, le fils de Maurice, regarde vers le Nord et se met en recherche de terres dans la région des Graves. Géographiquement c’est l’appellation la moins éloignée de sa Gascogne. La famille Lesgourgues y exploite depuis deux proprié- tés, Haut Selve, plantée ex-nihilo en 1992, et Le Bonnat, en fermage depuis 1997. À cet ensemble de domaines s’ajoute aujourd’hui le Château Loumelat dont la famille assure les vinifications et la distribution.



La troisième génération

Jean-Jacques et son épouse Anne-Marie vont donner naissance à cinq enfants. Arnaud et Denis, après avoir passé quelques années à Bordeaux, en Champagne et à l’étranger, intègrent les premiers l’entreprise. Jeanne, la plus jeune de la fratrie, les rejoint quelques années plus tard. À trois, ils gèrent aujourd’hui l’entreprise familiale, épaulés par une trentaine de collaborateurs dans les vignobles et une petite vingtaine pour les activités de conditionnement, de distribution et de gestion. Marie Clotilde, consultante en ressources humaines, s’occupe, de l’extérieur, de la formation de tous les collaborateurs. Emmanuel, designer plasticien à Paris, pilote toutes les actions de mécénat chères à la famille ; on lui doit aussi plusieurs créations dont le packaging du Floc de Gascogne, celui de la Blanche d’Armagnac et les dessins qui illustrent les étiquettes de Marie Blanque, dernières cuvées nées de Peyros à Madiran.

40 ans Maison Léda - Maison Léda

Maison Léda 1982-2022

Après l’acquisition de Laubade, Maurice et Jean-Jacques vont pendant 8 ans s’imposer de ne pas vendre une seule bouteille d’armagnac. Ils souhaitent faire renaître la marque sur des qualités qui auront suffisamment vieilli dans les chais de la propriété. Parallèlement, il leur paraît évident que pour retrouver la faveur des amateurs d’Armagnac et une notoriété perdue, c’est vers les cavistes et les restaurateurs qu’ils doivent se tourner exclusivement. Les bouteilles de vins, au fur et à mesure des acquisitions, bénéficieront du même réseau de distribution. En 2015, Arnaud et Denis, fins connaisseurs de la cartographie française des spiritueux, amis de distillateurs de renom, interpellés par la naissance récente de distilleries de whiskies, décident d’élargir l’offre de Maison Léda. Aujourd’hui, Maison Léda livre directement près de 2 000 clients en France sous 48 h maximum.