Les belles invitations des Côtes de Bourg et du Sauternais pour l'été

De plus en plus de succès pour les journées portes ouvertes estivales dans les appellations avec des centaines de viticulteurs et professionnels mobilisés en Côtes de Bourg ce weekend et en Sauternes-Barsac le weekend prochain.

Dans Vinocité, on vous donne des envies de vignobles, des envies de rencontres, de dégustations et de découvertes en Gironde. Le début du mois de juillet 2021 est marqué par de multiples propositions et journées portes ouvertes dans les appellations. Les Côtes de Bourg vous attendent les 3 et 4 juillet et le weekend suivant ( 10 et 11 juillet), rendez-vous en Sauternes-Barsac. Découvrez le programme en écoutant le replay.

Nos invités

David Bolzan co-président de l’appellation Sauternes-Barsac

Hugues Mallet Château Haut-Macô à Tauriac et promoteur de l’appellation Côtes de Bourg

Florence Maffrand responsable des partenariats de La Cité du Vin

"Tous Ô chais" en Côtes de Bourg : 3 et 4 juillet

Les 3 et 4 juillet, plus de 50 vignerons vous ouvrent les portes de l’appellation et des propriétés pour la 24 eme année. C'est l'un des plus anciens vignobles de la Gironde et l’un des pionniers en matière d'oenotourisme. "Tous Ô chais" vous permettra de découvrir ce vignoble un peu secret (c'est l'un de ses charmes). 4000 hectares de vignes pour une production majoritairement de rouges. De nombreuses animations, balades, dégustations mais aussi des concerts, des expositions et des rencontres. Vous en profiterez pour découvrir l'histoire, les communes, les magnifiques paysages des Côtes de Bourg et ses vues imprenables sur le fleuve. Hugues Mallet raconte son vignoble dans Vinocité. Le programme de "Tous Ô chais"

Côtes de Bourg - Côtes de Bourg

"Les Estivales" en Sauternes et Barsac : 10 et 11 juillet

Habituellement, c'est une appellation liée à l'automne et à l'hiver pour sa douceur et sa lumière dorée réconfortantes mais depuis quelques années sous l'impulsion des co-présidents de l'Odg Sauternes-Barsac (Jean-Jacques Dubourdieu et David Bolzan) et d'une grande partie des propriétaires de prestigieux châteaux, l’appellation est mobilisée toute l'année avec de multiples projets et évènements. Preuve avec ces "Estivales" des 10 et 11 juillet. Une mobilisation des villages de Barsac, Bommes, Fargues, Preignac et Sauternes pour vous proposer des initiations à la dégustation, des visites guidées des châteaux, chais et parcs, des expositions d’art et d’artisanats, des balades en calèche, conférences, marché de producteurs, ou encore des rencontres musicales. Le programme des "Estivales"

Affiche "Estivales" 2021 Sauternes-Barsac - ODG Sauternes-Barsac

Du théâtre à La Cite du Vin

Durant cet été, de nombreux évènements sur l'agenda de La Cité Du Vin dont la pièce de théâtre "Dionysos" le 9 juillet. Florence Maffrand nous raconte ce spectacle en plein air donné dans le cadre de l'exposition Boire avec les dieux. Et le 3 juillet dans le cadre de La nuit des musées 2021, vous pourrez visiter ce lieu emblématique de Bordeaux entre 18h et minuit.