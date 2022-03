Métiers de la vigne et du vin, une filière d’avenir

Le secteur de la viticulture propose chaque année des milliers d'emplois mais peine parfois à recruter. On fait le point sur une filière dynamique et paradoxalement en tension à l'occasion de la 4eme Quinzaine des métiers de la vigne et du vin en Gironde

Vinocité en partenariat avec La Cité Du Vin

La quinzaine des métiers de la vigne et du vin du 21 mars au 1er avril 2022 en Gironde

Invités

Nicolas Moreau Directeur Territorial Pôle Emploi Gironde

Delphine Virecoulon Anefa Gironde

Jean-Pierre Foubet Viticulteur - Président de l'ODG Moulis

Pour répondre aux enjeux économiques et plus particulièrement au poids que représente la filière viti-vinicole en Gironde, à fort potentiel d’emplois qui concentre à elle seule, plus de 50 000 emplois directs et indirects, Pôle emploi et ses partenaires se mobilisent et organisent pour la 4èmeannée consécutive : «La Quinzaine des Métiers de la vigne et du Vin». À destination des demandeurs d’emploi, en recherche d’emploi ou de reconversion, cette opération 100% dédiée à la filière, est l’occasion de donner la parole aux experts de la filière, de présenter les perspectives d’emplois, les métiers, les formations, mais aussi les aides et dispositifs mis en place par Pôle emploi pour accompagner et répondre aux besoins des entreprises de la filière qui recrutent !

À vivre à La Cité Du Vin

Avec Florence Maffrand

Le 8 mars Les femmes et l’Amour du vin

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une table ronde pour explorer le sujet des femmes et du vin : une vieille et longue histoire d’amour, difficile comme le sont toutes les histoires d’amour, compliquée par de nombreux tabous.

Le 10 mars Afterwork Vins du monde et Tartinables de Nouvelle-Aquitaine

Ces rendez-vous gourmands mettent à l’honneur le patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine et des vins du monde élaborés par des communautés vigneronnes, détentrices de savoir-faire séculaires.

Encouragés par les apéritifs dinatoires, les tartinables salés sont aujourd’hui des produits très tendances avec une offre de plus en plus variée. Que ce soit en tartinable végétal ou à base de poisson ou de viande, ces produits se déclinent pour tous les goûts avec des saveurs surprenantes.