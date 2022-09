Quand le vignoble et la Fondation Apprentis d’Auteuil donnent une seconde chance à de jeunes girondins

Depuis 2018, avec l’appui et l’expérience de la Fondation Apprentis d’Auteuil, des vignerons du Bordelais accueillent des jeunes en difficultés pour leur permettre d’acquérir un métier. Un dispositif vertueux et pragmatique qui fait l’objet d’un documentaire « Les Vignerons du vivant »

À l’occasion de la présentation en avant-première du documentaire « Les vignerons du vivant » de Julien Touzaint à La Cité du Vin le 20 septembre et le 6 octobre sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, nous vous expliquons ce dispositif d’insertion inédit qui est une initiative conjointe de vignerons girondins et de la fondation Apprentis d’Auteuil. C’est grâce à la volonté de vignerons comme Jean-Baptiste Cordonnier du Château Anthonic à Moulis-en-Médoc, à l’expertise de Caroline Boidron de la Fondation Apprentis d’Auteuil que le dispositif s’est structuré pour permettre à des jeunes sinon de se découvrir une vocation, tout au moins de reprendre confiance et d’acquérir des compétences professionnelles.

" Une histoire qui fait du bien"

"En 2018, nous avons proposé à la Fondation des Apprentis d'Auteuil de créer une formation aux métiers de la vigne avec un accent agroécologique, pour l'insertion de jeunes éloignés du marché de l’emploi. La rencontre avec les Apprentis d'Auteuil puis les réactions des nombreuses personnes impliquées ont permis très rapidement la création concrète du projet " Vignerons du vivant". Il entame aujourd'hui sa 5e promotion en Médoc et la 2e à St Emilion." Jean-Baptiste Cordonnier

La formation des « Vignerons du Vivant » s'appuie sur 5 idées indissociables

Répondre au besoin de main d'œuvre à la vigne tout en insérant des jeunes éloignés de l'emploi.

Une formation courte (11 mois), 100% sur le terrain, en appui sur un centre de formation (Mfr Saint Yzans pour le Médoc) avec un formateur technique qui suit les jeunes au quotidien.

Donner à ces jeunes l'accès aux meilleurs spécialistes de l'agroécologie : Marc-André Selosse (mycorhizes), Marceau Bourdarias (taille douce), Konrad Schreiber (agroécologie), Alain Canet et Hervé Coves (agroforesterie)

Un accompagnement social personnel et renforcé de chaque jeune via les Apprentis d'Auteuil

Un réseau de châteaux participants qui accueillent chacun un jeune en particulier dans le cadre de l'alternance et, point important, qui veillent à nommer un de leurs salariés comme « tuteur » du jeune

"Les vignerons du vivant" le documentaire

Durant 16 mois, le réalisateur Julien Touzaint (Production Kestu) à suivi ces jeunes avec justesse et sensibilité. "Entre taille, labours et vendanges, ces jeunes apprennent les bases d’un métier sous l’angle de l’agro- écologie afin d’être préparés à « l’agriculture de demain, et non à celle d’hier. » Les quinze candidats choisis se retrouvent régulièrement autour de formateurs qui viennent compléter leur apprentissage sur le terrain. En difficulté ou en errance, ces jeunes se lancent dans une aventure nouvelle à travers des valeurs écologiques actuelles. Dans les vignes, mais aussi lors de périodes de cours et dans leur quotidien, nous suivrons quatre jeunes tout au long de leur apprentissage pour devenir vignerons.

Le documentaire de 52 minutes, qui a suivi 4 jeunes sur un an en Médoc, est présenté en avant- première mardi prochain à La Cité du Vin et sera diffusé le 6 octobre à 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine

