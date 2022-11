Sauternes-Barsac, l’audacieuse appellation est en fête du 11 au 13 novembre

A l'occasion des prochaines portes ouvertes en Sauternes Barsac du 11 au 13 novembre prochain, nous vous proposons une rencontre avec des acteurs impliqués et imaginatifs, amoureux de cette partie du vignoble bordelais. Sous l'impulsion de l'ODG, de vignerons et d'autres un vent nouveau souffle sur cette appellation depuis quelques années. Comme en témoigne la récente ouverture de la Maison des Sauternes et son incroyable mur de bouteilles rétroéclairé ou le projet de future Cité du vin de Sauternes. Mais c'est aussi dans les bouteilles que le changement se fait sentir avec des vins sinon moins sucrés tout au moins avec plus d'acidité et de fraicheur. Les liquoreux de ce terroir sont des merveilles de complexité mais durant des années, ces vins ont souffert parce que systématiquement associés à des moments très solennels et vieillissants. C’était sans compter sur des pratiques nouvelles, sur la mixologie et la curiosité de la jeune génération. L'oenotourisme est un autre axe de développement et les offres s’étoffent de plus en plus avec différentes formules de la plus luxueuse à la plus abordable. On sent bien l’énergie et les envies de l’appellation de ne pas s'endormir sur son prestige, ses codes et son histoire pour proposer aux amateurs et aux touristes de nouvelles expériences qui en feront les nouveaux adeptes et ambassadeurs des vins du Sauternais.

Les invités de Vinocité

David Bolzan Vice-président de l’ODG Sauternes Barsac

Miguel Aguirre Directeur d’exploitation du Château La Tour Blanche Premier Grand Cru Classé en 1855 – Sauternes

Laurent Ourgaut pour la société d'événementiel Com1accord partenaire de la course La Raisin d’or

Cédric Naffrichoux Responsable itinérance et éco tourisme et également membre de la rédaction de Pulpe, le magazine de Gironde tourisme pour des propositions de découvertes à vélo du Sauternais

Loïc Nibaudeau Chargé de production culturelle à la Cité du Vin pour le Grand entretien avec Pascaline Lepeltier, Meilleure Sommelière de France 2018 mardi 8 novembre 2022 et des ateliers dégustation