Tourisme dans le vignoble, la motivation et l'innovation

La crise sanitaire favorise une autre forme de tourisme. Une aubaine pour l'œnotourisme dans le vignoble bordelais qui depuis quelques années innove pour proposer des expériences et des découvertes de plus en plus originales. On vous donne des envies pour cet été 2021

La notion d'œnotourisme a plus de trente ans et depuis quelques années les professionnels proposent de plus en plus d'activités pour attirer les touristes dans les propriétés. Une constante demeure cependant, le plaisir de la rencontre avec les viticulteurs et la dégustation. La crise sanitaire semble avoir modifié le comportement des touristes qui forcés de reporter des voyages lointains se tournent vers l'exploration de territoires plus proches et fragmentent leurs vacances. Les viticulteurs abordent l'été avec enthousiasme, ouvrent les propriétés et châteaux pour accueillir les visiteurs désireux d’étoffer leur connaissance du monde du vin mais aussi prêts à profiter d’expériences plus étonnantes comme vous nous en présentons dans l’émission Vinocité .

Pour les professionnels, c'est un enjeu qui est loin d’être anecdotique, d’où la création en 2004 des Best Of Wine Tourism par la CCI Bordeaux. Un concours qui permet aux sites vitivinicoles _produisant et commercialisant du vin et aux entreprises de services oenotouristiques_ _d'obtenir un label_ reconnu par les amateurs d’oenotourisme tout en bénéficiant d'actions de promotion, le tout permettant de développer une offre touristique répondant à des critères de haute qualité.

Vous pouvez découvrir ici les lauréats 2020

Un deuxième métier

Pour les propriétaires et directeurs d'exploitations, c'est en effet un deuxième métier. Il faut sans cesse renouveler l'offre, innover, proposer, tenter et se rendre disponible pour accueillir les touristes. Des efforts qui sont récompensés par un développement constant de ce mode de tourisme.

Voyagez et savourez le vignoble avec nos invités

De l'histoire des châteaux, en passant par des dégustations perchées, des cours de Taïchi, des afterworks, des cours de cuisine, de l'assemblage, une multitude de propositions pour cet été avec nos invités passionnés

Lydie Bordes responsable des Best Of Wine Tourisme pour la CCI Bordeaux Gironde

Françoise Baudet Château Monconseil-Gazin à Plassac

Vincent Labergere Directeur du Château Rayne Vigneau

Florence Maffrand Responsable des partenariats de La Cité Du Vin qui propose des conférences, des expériences, des dégustations et des rencontres tout au long de l'été 2021

Une vendange d'idées de sorties dans le vignoble

