Un noël inspiré par le vin. Découvrez la sélection de cadeaux 2021

Vinocité en partenariat avec La Cité Du Vin

Comme chaque année, nous vous proposons une sélection de cadeaux de 7 à 199 euros liée à l'univers du vin. L’équipe de La Cité Du Vin mobilisée pour trouver des cadeaux originaux et si possible en circuits courts. Vous pouvez retrouver cette sélection dans la boutique de La Cité du vin et en ligne sur la boutique

Nos invitées

Valérie Durgel-Aury Responsable Boutique

Florence Maffrand Responsable partenariat

Élodie Gratuze Sommelière

La boutique de la Cité du Vin

La Boutique de la Cité du Vin est un concept-store unique, situé au rez-de-chaussée de la Cité du Vin. Elle est dédiée à l’art de vivre autour du vin, à travers une large sélection de produits. On y trouve, un peu plus de 1 500 références sur le thème du vin, de la vigne et de ses dérivés. Des accessoires pour servir, déguster et conserver le vin, des livres, de l’épicerie sucrée et salée, des objets de décoration, des produits de beauté-bien-être, mode, des jeux, et des souvenirs de la Cité du Vin. La Boutique de la Cité du Vin est ouverte les jours à partir de 10h30

Florence Maffrand - Elodie Gratuze - Valérie Durgel-Aury © Radio France

Des idées de cadeaux inspirés par le monde du vin © Radio France

Sélection de produits

Pour les amateurs de produits recyclés, artisanaux et locaux

Pour les gourmets et gourmands

Pour ceux qui s’intéressent à la mode

Les livres et les jeux

Bouteille Verre et Couleur Sandrine Dominé © Radio France