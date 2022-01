Une saison 2022 effervescente pour La Cité Du Vin

Vinocité : Cité Du Vin, la saison 2022 et l'Exposition Picasso

Invités

Solène Jaboulet: directrice Marketing & Communication pour le bilan et les perspectives

Philippe Hernandez : directeur de la programmation culturelle et du développement pour les grands rendez-vous de la programmation culturelle

Laura Dubosc : chargée de projets exposition pour l’exposition temporaire dédiée à Picasso : "Picasso, l’effervescence des formes"

Après une année 2021 marquée par la crise sanitaire et plusieurs mois de fermeture, la Cité du Vin regarde vers l’avenir et multiplie les projets pour 2022. À commencer par une programmation culturelle inédite et riche en rencontres, débats et découvertes, ainsi qu’une nouvelle exposition temporaire évènement : Picasso, l’effervescence des formes, à partir du 15 avril. Des évolutions du Parcours permanent, des offres pour les abonnés et les résidents de Bordeaux Métropole complètent le programme 2022.

Une exposition évènement : Picasso, l’effervescence des formes

Du 15 avril au 28 août 2022, la Cité du Vin va proposer une grande exposition dédiée à l’un des plus importants artistes du XXe siècle : Pablo Picasso. Picasso, l’effervescence des formes explorera la place du vin et des alcools populaires dans l’œuvre de Picasso, à travers une large variété de thématiques et de supports (peintures, dessins, céramiques, films…). Réunissant plus de quatre-vingts œuvres, l’exposition éclairera de façon inédite les réalisations de Pablo Picasso et révèlera la créativité effervescente qui l’a animé tout au long de sa vie. Une exposition grand public, aussi originale qu’ambitieuse, imaginée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin et l’historien et critique d’art Stéphane Guégan (commissaire scientifique).

Bilan positif en 2021 malgré une année en demi-teinte

Deuxième année consécutive rythmée par la crise sanitaire, 2021 a été marquée par la fermeture de la Cité du Vin pendant près de 5 mois, jusqu’à sa réouverture le 19 mai dernier. Grâce à une belle fréquentation durant l’été due au retour des touristes locaux et français, la Cité du Vin enregistre un total de 211 000 visiteurs. « C’est un résultat plutôt positif étant donnés la situation et les nombreux mois de fermeture. Surtout que nous avons un profil très international, avec l’habitude d’accueillir des visiteurs du monde entier. Si les visiteurs espagnols ont fait leur retour (-35% vs 2019 sur la période de mai à décembre), d’autres nationalités ne sont pas encore revenues de façon significative comme les Anglais (-83%) les Américains ou les Italiens (-73%). Nous sommes donc ravis d’avoir pu compter cette année encore sur la croissance des touristes français et du public de proximité. » confie Philippe Massol, Directeur Général de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. nos

Boris Lipnitzky (1887-1971) - Studio Lipnitzki Pablo Picasso dans l'atelier Madoura, Vallauris, en 1948 Musée national Picasso - Paris - © Roger-Viollet / Studio Lipnitzki © Succession Picasso 2022 © RMN-Grand Palais

Les temps forts de la nouvelle saison culturelle

Cette nouvelle saison culturelle sera l’occasion d’inaugurer un nouveau rendez-vous : les masterclass avec des sommeliers de renommée ! Moment de rencontre et de partage unique autour de la dégustation de 3 vins sélectionnés par le sommelier invité, ces masterclass démarreront le 18 janvier à 19h avec Philippe Faure-Brac (Meilleur Sommelier du Monde 1992). Le 5 février (10h à 17h), se tiendront les 3èmes Rencontres Vin & Santé : une journée de conférences et débats autour de professionnels pour s’intéresser aux multiples motivations et comportements vis-à-vis de la consommation d’alcool. Enfin, dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, une grande rencontre sur les Femmes et l’Amour du Vin sera proposée le 8 mars en partenariat avec l’association les Journées de la Nutrition.

Sans oublier la Bordeaux Wine week qui se tiendra du 16 au 26 juin ! Le rendez-vous évènement des acteurs du monde du vin posera ses valises à la Cité du Vin les 20 et 21 juin, pour le symposium « Act for Change » : un cycle de conférences animées par des intervenants internationaux de renommée sur « Le vin en 2030 ». Les révolutions liées au changement climatique y seront abordées sous trois angles que sont la production, la commercialisation et la consommation.

Belvédère_public_1®AV-Cité du Vin_XTU architects.jpg - ®AV-Cité du Vin_XTU architects

Le Buffet des 5 sens 137®ANAKA-Cité du Vin-Casson Mann - ®ANAKA-Cité du Vin-Casson Mann